Noël Mamère abandonne ses mandats de maire et de député

Il y a quelques mois, son entourage pensait que Noël Mamère hésitait à se lancer dans la course pour la présidentielle 2017, après le renoncement de Nicolas Hulot. C’est dire la stupeur qui a saisi ses collaborateurs lorsque le député-maire écologiste de Bègles a annoncé qu’il abandonnerait tous ses mandats électifs lors de ses vœux devant le personnel municipal. La décision de l’ancien journaliste est d’autant plus abrupte qu’elle prendrait effet dès le mois de juin, soit deux ans et de demi avant la fin de son mandat à la mairie de Bègles.



Pour expliquer sa décision, Noël Mamère a confié qu’il ne souhaitait "s’accrocher à son mandat", "être pathétique", jugeant qu’il y avait un "besoin de renouvellement", rapporte le quotidien Sud-Ouest. L’ancien cadre d’EELV a cependant désigné son dauphin, l’écologiste Clément Puech-Rossignol, actuellement conseiller communautaire à Bordeaux Métropole, qu’il souhaite lui voir succéder à la maire de Bègles.



"Ce n'est pas un retrait de la vie politique, ce n'est pas parce que je n'ai plus de fonctions électives que ne me mêlerai pas de ce qui me regarde : la recomposition de la gauche", a confié au Monde l’homme politique de 69 ans. À l’avenir, Noël Mamère souhaiterait "renouer avec (son) métier de journaliste".