publié le 21/02/2017 à 20:11

Les candidats présentaient ce mardi 21 février leur programme santé. Celui de François Fillon était particulièrement attendu. Ce dernier a notamment proposé un meilleur remboursement pour moins de cotisations. Pour Olivier Mazerolle, "c'est assez curieux car le moins promettant sur le sujet est Benoît Hamon, qui ne promet pas le remboursement intégral des prothèses auditives, dentaires et des lunettes pour la fin du quinquennat".



François Fillon n'est-il plus réaliste? Pour l'éditorialiste "ce n'est pas ça, il a fait travailler ces équipes avec un mot d'ordre simple : il faut faire oublier aux Français 'la potion d'huile de ricin' que je voulais leur faire avaler selon Alain Juppé". François Fillon prévoit également tous les deux ans, une consultation détaillée pour la prévention et qui sera remboursée intégralement. "Il reste encore pleins de questions" sur le programme santé de François Fillon selon Olivier Mazerolle. "Son objectif était de faire oublier Penelope par le programme (...) il reprend des points dans les sondages, l'objectif d'étape est atteint", assure l'éditorialiste.