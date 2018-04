publié le 23/04/2018 à 11:54

Un an après l'élimination de François Fillon au premier tour de la présidentielle, la droite ne s'est toujours pas remise. Polytraumatisée, elle cherche à se relever, mais est déchirée entre sa partie modérée qui soutient la politique d’Emmanuel Macron, et sa partie minoritaire, et radicalisée, qui rêve de revanche.



La droite est également menée par un chef qui bien qu'élu déçoit. Le respect que Laurent Wauquiez avait mérité avec son élection nette à la tête des Républicains s’est égaré. On doute de lui et de son authenticité, comme de sa capacité de chef à cheffer.

Seule une victoire électorale majeure pourra effacer le choc d’une défaite lors de l’élection suprême. Je ne veux pas les achever, puisqu’une opposition est salutaire. Et Les Républicains ont quand même marqué quelques points. Par exemple dans la défense de la ruralité, où ils conservent des bastions forts qui leur serviront de points d’appui pour les municipales.

Mais avant ce rendez vous de 2020, ils doivent subir l’épreuve des élections européennes, où ils risquent de se faire broyer entre la droite extrême eurosceptique du Front national et le centre europhile du pouvoir macroniste.