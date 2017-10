publié le 18/10/2017 à 18:21

Bruno Le Maire assume. Le ministre de l'Économie a répondu mercredi 18 octobre aux questions du Club de l’économie du Monde et notamment concernant les nombreuses critiques sur la réforme fiscale. Accusé de favoriser les riches, le premier budget de l'ère Emmanuel Macron est actuellement à l'étude à l’Assemblée Nationale.



Le principal point de tension se situe sur la refonte de l'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF). Pour certains, celle-ci favoriserait les Français les plus riches. À ce propos, le journal Libération a lancé une pétition sur change.org pour que le gouvernement rende "public l'impact des mesures fiscales et budgétaires sur les contribuables les plus aisés et sur les 100 Français les plus riches".



La pétition a d'ores et déjà été signée par plus de 13.000 personnes, dont plus d'une centaine de députés de tout bords. Interrogé par Le Monde sur cette initiative, Bruno Le Maire, a affirmé qu'il n'était "pas question de remettre en cause le secret fiscal".

Pour un "allègement massif de la fiscalité du capital"

Le ministre de l'Économie a annoncé que 400 millions d’euros allaient être rendus aux 1.000 premiers contributeurs à l’ISF. C'est la somme payée par les 1.000 plus gros contribuables. "Nous allons leur rendre 10% du montant total des recettes de l’ISF" (qui est de 4,1 milliards d'euros), a expliqué Bruno Le Maire. "Nous défendons l'allègement massif de la fiscalité du capital, (…) je le revendique haut et fort. (…) C’est la seule politique qui n’a pas été essayée en France".

Bruno Le Maire a estimé qu'un délai de deux ans était nécessaire pour que les Français commencent à entrevoir les effets de ce nouveau plan économique, "c’est un bon délai pour commencer à enregistrer de premiers résultats".