publié le 18/04/2018 à 20:36

Les fonctionnaires allemands ont abouti à un accord avec le gouvernement fédéral. Ils seront augmentés de 7% en 3 fois. Les accords des Allemands, il faut le reconnaître, sont assez spectaculaires. Bien sûr, c'est parce que la situation économique en Allemagne est exemplaire : une croissance forte, un chômage faible, un budget en fort équilibre et une dette très faible.



La raison de tout cela, c'est qu'à un moment, des décisions sévères, difficiles, exigeantes ont été mises en œuvre et ont été respectées, de Gerhard Schröder à Angela Merkel. On sent bien que les négociateurs allemands, même s'ils ont des intérêts contradictoires, ont envie en permanence d'aboutir à un accord et ont le respect de la règle du jeu.

Et quand on regarde ce qui se passe en ce moment en France, on ne peut pas dire que l'on ressemble énormément à l'Allemagne. Là aussi on sait bien qu'il n'y a pas de secret ; c'est parce que notre situation économique est beaucoup plus mauvaise que celle de l'Allemagne.

Derrière cela, la différence entre la France et l'Allemagne, c'est que l'Allemagne a la culture de la négociation et que la France a la culture de la confrontation.