INVITÉ RTL - Le vice-président du Front national souhaite redonner une priorité à l'emploi aux Français.

> Florian Philippot annonce une taxe de 10% sur les contrats de salariés étrangers Crédit Image : Johanna Guerra / RTLNET Crédit Média : Elizabeth Martichoux

par Elizabeth Martichoux , Léa Stassinet publié le 03/02/2017 à 08:56

Marine Le Pen dévoilera ce week-end à Lyon ses 144 propositions présidentielles. Elle officialisera également la promesse de deux référendums, le premier couplé aux législatives portera sur des questions institutionnelles. Le Front national veut notamment faire entrer la "préférence nationale" dans la Constitution. "Nous voulons redonner un honneur et un privilège aux Français, déjà en bloquant la route au droit de votes des étrangers de manière définitive et redonner une priorité à l'accès aux logements sociaux et à l'emploi", explique Florian Philippot.



Justement sur cette question, Marine Le Pen l'a annoncé dans les colonnes du Monde : "Nous appliquerons la priorité nationale à l'emploi par l'intermédiaire d'une taxe additionnelle sur tout nouveau contrat d'employé étranger". Florian Philippot précise ce vendredi 3 février qu'elle pourrait se situer aux alentours de 10%. "Il y a déjà une taxe due pour l'emploi d'un salarié étranger en France pour les extra Union européenne. Nous, nous souhaitons l'élargir et l'augmenter pour les étrangers qui viennent de l'intérieur de l'UE".

Si l'employeur veut vraiment s'offrir les services d'un salarié étranger qu'il estime extrêmement compétent il y mettra le prix Florian Philippot Facebook Twitter Linkedin

Le vice-président explique cette décision. "On sait que l'immigration du travail est utilisée pour faire pression à la baisse sur les salaires. Donc il faut abroger en même temps la directive sur les travailleurs détachés qui crée une concurrence déloyale, et en même temps mettre en place cette taxe qui pourrait être de 10% du salaire brut mensuel du salarié étranger, payée par l'employeur".



Pour Florian Philippot, "si l'employeur veut vraiment s'offrir les services d'un salarié étranger qu'il estime extrêmement compétent il y mettra le prix, sinon il embauchera un français et cela permettra d'éviter cette déflation salariale permanente liée à l'immigration massive", conclut-il.