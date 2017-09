Jean-Vincent Placé songe à arrêter la politique après son agression

publié le 06/09/2017 à 07:20

Va-t-il tout arrêter ? Jean-Vincent Placé envisage sérieusement de mettre fin à sa carrière politique, à cause de la violente agression qu'il a subie à Paris dans la nuit de samedi 2 à dimanche 3 septembre. "J'aime beaucoup la politique mais cette agression me fait réfléchir à arrêter. (...) Ma réflexion est très avancée", a déclaré à l'AFP le sénateur de l'Essonne, sans préciser s'il comptait renoncer à se représenter aux élections sénatoriales du 24 septembre.



L'élu écologiste a été frappé par trois individus qui lui ont dérobé son téléphone portable, sa montre et sa carte bleue, comme le révélait RTL. Jean-Vincent Placé a été blessé au dos, a eu la lèvre fendue et a une dent cassée. Six jours d'incapacité totale de travail (ITT) lui ont été prescrits.

L'ancien secrétaire d'État du quinquennat de François Hollande a déposé plainte. La police judiciaire parisienne est saisie de l'enquête.