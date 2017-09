publié le 05/09/2017 à 19:53

Jean-Vincent Placé a été violemment agressé dans la nuit de samedi 2 à dimanche.3 septembre. L'ancien secrétaire d’État et sénateur de l’Essonne a été victime d’une tentative de vol à l’arrachée par des individus qui ont tenté de lui arracher sa montre de luxe, selon nos informations.



Il a été frappé au niveau de la lèvre supérieure et du cou. La police judiciaire parisienne est saisie mais il n’y a eu pour le moment aucune interpellation.

Le président de l'Union des démocrates et des écologistes s'était fait une place dans le gouvernement de François Hollande avant la présidence d'Emmanuel Macron. Pendant plus un an et trois mois, il était secrétaire d'État chargé de la Réforme de l'État et de la Simplification.