publié le 12/07/2017

"Dites-moi comment s'appelle votre bambin, je vous dirai s'il a cartonné au baccalauréat ! Non, je ne me prends pas pour le Majax de l'Éducation nationale. C'est juste que j'ai consulté l'étude du sociologue Baptiste Coulmont qui, comme chaque année, a fait turbiner son ordinateur pour en sortir une corrélation entre prénom et performance au bac", explique Anne Rosencher, pour qui "les résultats sont édifiants".



"Ainsi plus de 20% des Louise, Adèle, Théophile, Joseph et Joséphine ont obtenu une mention Très bien, et même près de 25% des Diane qui détiennent le record 2017", relève la journaliste. "En revanche, ils ont été moins de 4% parmi les Steven, Rayan, Cynthia, Mehdi et Kevin à avoir décroché la prestigieuse mention", note-t-elle. Première conclusion : "Hélas, l'école de la République ne parvient plus à jouer son rôle d’ascenseur méritocratique", déplore Anne Rosencher.