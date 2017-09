publié le 13/09/2017 à 10:56

L'Éducation nationale devrait connaître quelques changements sous l'égide de Jean-Michel Blanquer. Le ministre a annoncé un certain nombre de changements qu'il souhaite opérer dans l'Éducation nationale. À commencer par la création d'une "cellule laïcité". Composée de "juristes et d'experts disciplinaires", elle aurait, selon le ministre, pour but d'accompagner le corps enseignant. "Aucun professeur ne doit se sentir seul", a-t-il débuté, dans une interview accordée à L'Express.



Cette cellule serait créée par le ministère de l'Éducation nationale pour parer aux "dérives" religieuses auxquelles sont confrontés les enseignants. "Il doit pouvoir signaler ces situations à son chef d'établissement, il doit exister une unité des adultes au sein de l'établissement pour regarder en face ce type de phénomène et y réagir de façon appropriée", a ajouté Jean-Michel Blanquer.

Et d'ajouter que le but de cette cellule serait de "trouver les meilleures solutions afin que les valeurs de la République soient pleinement respectées". Outre cette nouveauté, le ministre de l'Éducation a mentionné quelques changements pédagogiques de taille.



D'autres ambitions pour l'Éducation nationale

Parmi les objectifs de Jean-Michel Blanquer pour l'Éducation, on peut noter plusieurs changements, détaillés dans L'Express. Plusieurs matières sont dans le viseur du ministre, notamment les mathématiques, la grammaire ou la littérature. Ces matières verront effectivement leur programme être reconsidéré par le gouvernement.



En primaire ou au collège, certains enseignements seront modifiés, par exemple celui de la division, actuellement au programme de CM1, et qui pourra être enseignée dès le CP. C'est d'ailleurs dans cette classe que le ministre avait annoncé un dédoublement dans les REP+, réduisant les effectifs à 12 élèves par classe.



Le ministre de l'Éducation, qui s'était prononcé pour l'apprentissage de la Marseillaise en primaire, a annoncé d'autres mesures. Jean-Michel Blanquer, dans son programme, annonce que l'interdiction du téléphone portable au collège sera fermement interdite. Chaque élève devra déposer l'appareil à l'entrée de sa classe.