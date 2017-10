François Bayrou était l'invité de RTL

Écriture inclusive : Bayrou souhaite une écriture "aussi simple que possible"

publié le 18/10/2017 à 07:20

Depuis son départ du ministère de la Justice, François Bayrou soutient-il toujours Emmanuel Macron ? "Plus que jamais soutien, satisfait de cette majorité nouvelle que nous avons fait naître et décidé aussi à ce qu'on en aperçoive tous les équilibres", a répondu le président du MoDem sans hésiter.



Pourtant, même dans la majorité, des voix appellent Emmanuel Macron à renforcer sa "jambe sociale". Parmi eux, François Bayrou. Depuis plusieurs semaines, le président de la République est accusé de multiplier les "cadeaux aux riches". Selon un sondage Viavoice de septembre, 53% des Français jugent sa politique économique profitable d'abord aux plus aisés.

"Je dis seulement, j'allume le projecteur, sur cette question qui est celle de la concentration continue entre les mains des plus favorisés des richesses matérielles et du déséquilibre que ça crée dans la société et je suis sûr qu'on peut y réfléchir tous ensemble", a tenté d'expliquer le maire de Pau.



L'édile avait estimé mardi 10 octobre sur son compte Facebook que "le projet de suppression de l'ISF présenté ne (correspondait) que de loin" au projet présenté pendant la campagne par Emmanuel Macron, en lui reprochant de "favoriser l'accumulation" sans encourager l'investissement.