La guerre entre Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen n'aura finalement pas pour terrain le congrès du Front national qui va se dérouler les 10 et 11 mars prochains à Lille. Début février, la cour d'appel de Versailles avait confirmé l'exclusion de Jean-Marie Le Pen du Front national. En réaction, Steeve Briois, le secrétaire général du parti politique avait assuré que l'accès au congrès lui serait refusé.



De son côté Jean-Marie Le Pen avait menacé de s'y rendre, en recourant à la "force publique". Invité à l'antenne de RTL ce lundi 26 février, le fondateur du Front national annonce, qu'il ne se rendra pas au congrès du parti frontiste "car je ne veux pas être complice, de l'assassinat du Front national qui va s'y dérouler".

A-t-il cédé aux avertissements de Marine Le Pen ? Non, "mais je demande à tous mes amis qui souhaitaient venir à Lille pour me soutenir, de ne pas le faire. Je n'irais pas Lille, parce que je ne veux pas être complice de l'opération de force qui a été annoncée par le secrétaire génération M. Brois (...) On ne perturbe que ce qui existe et malheureusement c'est en voie de cessation d'existence".

C'est la mort du FN et j'en suis infiniment triste Jean-Marie Le Pen au micro de RTL Partager la citation





Le 1er mars, le premier tome des mémoires de Jean-Marie Le Pen sera publié. Fils de la nation retrace la vie du fondateur du Front national jusqu'à 1972, c'est-à-dire la création de son parti. A-t-il peur de sa disparition avec le changement de nom voulu par Marine Le Pen ? "Oui, c'est la mort du FN et j'en suis infiniment triste parce le Front national, ce n'est pas seulement le président ou la présidente du parti, ce sont des milliers et des milliers de gens qui ont fait beaucoup de sacrifices et malheureusement cette grande aventure me paraît compromise par la volonté de Marine Le Pen", répond son père.