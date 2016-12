Le fondateur du Front national a confié qu'il ne savait pas encore s'il allait voter pour sa fille en 2017, même si cela semble "probable".

21/12/2016

La hache de guerre est-elle enterrée entre Jean-Marie Le Pen et sa fille ? Le fondateur du Front national est revenu sur sa relation avec la candidate à l'élection présidentielle, dans un entretien avec Le Figaro, retransmis sur Facebook Live, ce mercredi 21 décembre. Concernant les tensions qui existent entre eux, il explique : "Nous entrons dans la période de Noël qui est l'une des périodes de l'année, où on doit envisager le pardon avec plus de facilité. Je suis toujours prêt à pardonner à condition bien sûr que le coupable ait le ferme propos", explique-t-il.



Va-t-il voter pour Marine Le Pen en 2017 ? "Je ne sais pas encore, ça va dépendre de son programme. C'est probable mais ça n'est jamais certain. Je ne sais pas quels seront les candidats dans six mois mais en l'état actuel des choses, c'est probable", répond Jean-Marie Le Pen.

Le fondateur du parti explique que "le programme du Front national est établi dans les congrès et il figure dans un certain nombre de documents écrits. Le programme de la candidate à la présidence est forcément différent. Même si celui du parti semble approuvé par 25 ou 30% des électeurs, ce n'est pas suffisant pour faire élire un président ou une présidente. Il faut un programme plus large et qui est forcément différent à condition que le centre pesant reste celui du Front national".



Celui qui a représenté le parti lors de l'élection présidentielle de 2002 explique être fier de sa fille "quand elle agit dans le bon sens". "Mais oui, tout de même. Que ce soit Marine ou Marion, elles ont toutes les deux du talent et du caractère, quelques fois pas très bon. Cela peut créer des contacts rugueux mais ça fait partie de la vie, on ne doit pas s'en étonner ou s'en offusquer".