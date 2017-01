LE GRAND JURY - Jean-Luc Mélenchon a fustigé les récentes déclarations polémiques d'Emmanuel Macron, qu'il refuse de classer à gauche.

par Olivier Mazerolle , Ludovic Galtier publié le 15/01/2017 à 14:16

On l'a compris. La primaire, organisée par la Belle Alliance populaire, n'est pas du goût de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France insoumise n'est pas plus tendre avec Emmanuel Macron, qu'il refuse de qualifier d'homme de gauche. "M. Macron n'est pas à gauche", s'étouffe-t-il au micro du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI.



Si un électeur socialiste devait choisir entre sa candidature et celle de son homologue du mouvement En Marche !, il ferait appel à "leur cerveau". "Parce que (l'électeur socialiste, ndlr) est équipé d'une chose grise sous ses cheveux qui sont lavables d'un cerveau qui n'est pas lavable. Et donc il aurait de la mémoire. Et il se rappellerait que les solutions que propose M. Macron sont des solutions qui échouent depuis 30 ans, c'est le libéralisme."



Pour se démarquer d'Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a pris un malin plaisir à commenter ses récentes déclarations. En meeting dans le Nord, le patron d'En marche a évoque l'"alcoolisme" du bassin minier et fait polémique. "Il n'en rate pas une, il ne peut pas s'en empêcher. Il arrive dans le Pas-de-Calais et il leur dit qu'il y a le tabagisme et l'alcoolisme, il ne manque plus que l'inceste comme ça le tableau serait complet. Il s'en va aux Antilles et en cours de route il dit qu'il va s'expatrier. Cet homme vit ailleurs. Il vit tellement ailleurs qu'il parle à des gens comme à des domestiques", faisant référence à sa conclusion de son meeting parisien.

Le ton de Macron dans le viseur de Mélenchon

Sur le fond, Jean-Luc Mélenchon reproche à son adversaire à la présidentielle ses propos sur le chômage. "Ce qu'il dit hier (samedi 14 janvier, ndlr), je ne veux plus entendre de gens qui disent 'je veux rester encore un peu au chômage'. Vous en connaissez des gens qui disent : 'Je veux rester encore un peu au chômage'. 14.000 personnes par an meurent des maladies qui sont liées à la déprime du chômage."



Il se distingue d'Emmanuel Macron sur le remboursement intégral de l'optique et des soins dentaires et auditifs. "Quand M. Macron propose 100% de remboursement, il propose que vous payiez davantage (via les complémentaires, ndlr) tandis que moi je dis que vous payerez la même chose, mais que 100% sera remboursé. Parce que je créé la sécurité sociale intégrale", à l'image du système de santé qui existe en Alsace et en Moselle.