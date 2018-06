publié le 25/06/2018 à 05:45

La France se souvient de Simone Veil. À quelques jours de l'entrée de cette dernière et de son mari au Panthéon, le 1er juillet prochain, la cérémonie se prépare. Icône de la réconciliation européenne et de la lutte pour les droits des femmes, Simone Veil a depuis fin mai une place, une station de métro à son nom au cœur de Paris et même, une pièce de monnaie à son effigie.



Les plaques avaient été dévoilées sur la place de l'Europe et à la station de métro du même nom, dans le VIIIe arrondissement de Paris. Elles ont été renommées "Europe - Simone Veil", lors d'une cérémonie en présence de la maire de la ville Anne Hidalgo, la présidente LR de la région Île-de-France Valérie Pécresse et la PDG de la RATP Catherine Guillouard.

L'occasion pour la maire PS de Paris de rendre hommage à cette "très grande dame", "femme puissante" et "figure incontestée" décédée en juin 2017 à l'âge de 89 ans. Elle a salué son "engagement européen constant, éclairé et déterminé".



