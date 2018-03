Jean-François Copé et François Fillon, le 5 mars 2014

publié le 30/11/2016 à 16:59

Nouveau coup dur pour Jean-François Copé, candidat malheureux à la primaire de la droite et du centre. Un peu plus d'une semaine après son élimination du scrutin au terme du premier tour au cours duquel il a obtenu 0,3% des suffrages exprimés, il s'avère que certains de ses soutiens affichés ne lui ont même pas accordé leur voix.



C’est le quotidien local La Presse de la Manche qui relève l'anecdote. Dans le département de la Manche, en Normandie, aucune voix en faveur du député-maire de Meaux n'a été recensée dans le bureau d'Équeurdreville. Et pourtant, il s'agit de la commune où Sophie Guyon, sa représentante dans ce département normand, est élue au Conseil municipal. Au journal, elle confie que "Jean-François (Copé, ndlr) n'a pas fait campagne sur son projet mais de manière revancharde contre les autres. Je lui ai fait part de ma déception avant", a-t-elle déclaré, tout en admettant que "ça aurait pu être noyé s'il y avait eu deux ou trois votes pour lui".