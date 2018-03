publié le 08/03/2018 à 08:05

"La France doit reprendre une position de leader". Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, fait des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes, une priorité lors de ce quinquennat. Pour cela, le gouvernement a annoncé la création d'une "task force public-privé" avec le Forum économique mondial.



Selon les chiffres communiqués par le Forum, l'égalité professionnelle sera atteinte, au niveau mondial, en l'an 2234. "Tout l'enjeu de la France est de la ramener à la fin du premier quinquennat d'Emmanuel Macron", assure-t-elle au micro de RTL ce jeudi 8 mars.

Cette "task force", qui sera présidée par Marlène Schiappa et Bruno Le Maire, verra aussi certaines personnalités du monde de l'entreprise, à l'image de Bernard Arnault (LVMH), Sophie Bellon (Sodexo) ou Nicolas Dufourcq (BPI), s'impliquer dans ce projet. "On est le premier pays européen à créer cette task force public-privé. On n'est pas dans la loi, on est dans l'action", explique la secrétaire d'État.

L'idée est dès lors "d'expérimenter, d'innover et d'analyser en temps réel". "Le gouvernement fait ce qui est en son pouvoir pour résorber les écarts de salaire mais ne peut pas tout, tout seul, poursuit Marlène Schiappa. On a besoin des entreprises. C'est ça la grosse valeur ajoutée du Forum économique mondial". Des chercheurs auront dès lors pour mission d'évaluer et de publier l'ensemble des résultats année après année avec l'espoir de voir une véritable différence "à l'échelle de trois ans".