publié le 11/06/2018 à 19:00

Au lendemain des refus successifs de l'Italie et de Malte d'accueillir l'Aquarius, bateau humanitaire avec 629 migrants à son bord, l'Espagne a finalement consenti à les accueillir sur son territoire. Une situation terrible pour Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères et fondateur de l'ONG Médecins sans frontières.



"À force de hauts-le-cœur, on finit par être écœuré", estime le militant des droits de l'Homme, invité de RTL Soir lundi 11 juin. "Il faut tout changer. Maintenant, les migrants sont devenus une monnaie d'échange politique et économique". Nuançant son propos, Bernard Kouchner juge que l'on ne peut pas laisser l'Italie les accueillir tous, toute seule. "Salvini (le ministre de l'Intérieur italien ndlr) n'est pas un de mes amis, (...) mais il a dit, nous en avons accueilli beaucoup, donc nous les Français nous n'avons pas à lui jeter la pierre".

"Il ne faut pas laisser mourir un seul homme, une seule femme, un seul enfant en mer", a poursuivi l'ancien ministre, jugeant qu'il "aurait été l'honneur de la France de proposer ce qu'a fait l'Espagne. (...) On dit que c'est le pays des droits de l'Homme. On le dit, et on ne le fait pas", a conclu Bernard Kouchner.