et La rédaction numérique de RTL

publié le 11/02/2018 à 12:34

Le texte fait couler beaucoup d'encre. Signée le 12 décembre par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, ainsi que par Jacques Mézard, ministre de la Cohésion des territoires, une circulaire permet aux pouvoirs publics de recenser les personnes présentes dans les centres d'hébergements d'urgence afin de connaître leur statut. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer un "tri" des migrants.



Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 11 février, Julien Denormandie, secrétaire d'État auprès du ministre de la Cohésion des Territoires, a évoqué le texte et son application. D'après lui, "plus de 4.500 personnes" vivant dans ces centres ont ainsi été "écoutées" depuis son entrée en vigueur.

"Il ne s'agit en rien de contrôles", a martelé le secrétaire d'État. Les personnes en charge de ce recensement "ne sont en rien des policiers. Ce sont des agents de l'État ou de l'Office de l'immigration et de l'intégration", a poursuivi dans le même registre Julien Denormandie au micro de RTL.

Il justifie cette nouvelle directive par la multiplicité des statuts des personnes vivant dans les centres d'hébergement. "Vous avez des personnes qui sont des hommes isolés à la rue, vous avez des demandeurs d'asile, parfois déboutés, puis vous avez aussi beaucoup de personnes qui étaient demandeurs du droit d'asile et aujourd'hui sont réfugiées. La politique du gouvernement, c'est de savoir quelles sont ces personnes et ensuite proposer des solutions".



"Quand vous êtes réfugié et qu'on vous met dans un hébergement d'urgence, vous n'avez rien à y faire, vous avez droit à un logement", a insisté le secrétaire d'État, défendant un accompagnement des personnes hébergées dans ces centres.