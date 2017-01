Lors des derniers vœux de son quinquennat adressés aux forces armées, le président de la République a annoncé la création d'un monument en mémoire des soldats morts en opérations extérieures.

Crédit : Patrick KOVARIK / AFP François Hollande à la sortie du Conseil des ministres, le 21 décembre 2016

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

François Hollande a présenté ses vœux pour l'année 2017 aux forces armées ce vendredi 6 janvier depuis la base aérienne de Mont-de-Marsan (Landes), une base très engagée dans la guerre contre l'État islamique en Irak et en Syrie. L'occasion pour le chef de l'État de saluer l'engagement des militaires mais aussi d'annoncer qu'un monument à la mémoire des soldats morts en opération extérieures sera érigé à Paris.



Le Mali et le Tchad avec l'opération Serval, la Centrafrique avec l'opération Sangaris, ou encore contre l'État islamique en Syrie et en Irak, la France est engagé dans de nombreuses opérations à l'étranger. En Syrie et en Irak justement, ce ne sont pas moins de 1.200 soldats français qui sont actuellement déployés dans le pays, au sein de la coalition internationale.



Au total, 20.000 soldats français sont mobilisés sur le territoire national mais aussi dans le cadre des opérations extérieures françaises.