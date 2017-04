publié le 02/04/2017 à 14:31

Benoît Hamon ralliera-t-il le camp de Jean-Luc Mélenchon ? Jusqu'à présent la question ne se posait pas. Mais l'inverse avait été évoqué à plusieurs reprises. Le socialiste a tendu plusieurs fois la main au député européen afin qu'ils unissent leurs forces, mais le tribun a toujours refusé. Or, la tendance dans les sondages s'est inversée et c'est désormais Jean-Luc Mélenchon qui se trouve être le favori de la gauche. De quoi s'interroger sur l'avenir de la candidature de Benoît Hamon. Pour ce dernier cependant, l'impossible union entre leurs deux campagnes est de la faute de l'ancien sénateur de l'Éssonne.



"Aujourd'hui, peut-on se marier avec Jean-Luc Mélenchon ? Civilement, nos cœurs sont déjà pris", ironise Benoît Hamon dans les colonnes du Parisien dimanche 2 avril, face aux lecteurs." Mais il insiste sur un point : "Pour le reste, je travaillerai toujours à l'unité. Le député des Yvelines est revenu sur le rejet constant du leader de La France Insoumise de le rejoindre. "Y-a-t-il un impératif à se rassembler avec Jean-Luc Mélenchon ?"; demande-t-il. "À l'époque, il disait qu'à cause de Manuel Valls, c'était impossible. Il n'y a plus Manuel Valls et c'est encore non !", dénonce-t-il par ailleurs. avant d'ajouter que selon lui, l'argument selon lequel le tribun le devance dans les sondages (16 % d'intentions de votes contre 8 % pour Benoît Hamon selon une enquête Odoxa pour Le Point) est loin d'être suffisant.

Rassemblement partiel

Chahuté dans sa campagne au vu des départs massifs des soutiens socialistes qui vont rejoindre le camp d'Emmanuel Macron, Benoît Hamon a bien du mal à remporté l'adhésion des Français, y compris celle de la gauche modérée. Cependant, il ne s'agit pas d'un échec pour lui, d'autant que certaines "alternatives" le font doucement rire. "J'ai quand même rassemblé les Verts et les radicaux", lance-t-il, et "la gauche modérée va découvrir qu'Emmanuel Macron n'est pas de gauche".