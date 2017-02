Hamon-Mélenchon : "C'est grotesque de ne pas arriver à s'entendre"

avec Alice Moreno et Ludovic Galtier

publié le 19/02/2017

Chez les Pasquier, famille du Val-de-Marne, Sylvie a voté Jean-Luc Mélenchon en 2012, Jean-Louis avait préféré glisser un bulletin au nom de François Hollande. L'hypothèse d'une candidature unique à gauche pour la présidentielle les a fait grandement réagir cette semaine. L'optimisme gagne la mère de famille de 58 ans, partisane du leader de la France insoumise. "Je pense qu'il va y avoir un rassemblement. Jean-Luc Mélenchon est pour un rapprochement si c'est lui le candidat (...) Hamon n'a pas la carrure."



Son mari, Jean-Louis, "pense le contraire. Mélenchon peut effrayer une grande partie de la population par son côté excessif. Je ne suis pas certain avec le caractère qu'il a qu'il puisse s'entendre avec un grand nombre de personnes." Louis, son fils, est du même avis. "Quand je vois Mélenchon, je vois un homme qui n'est pas du tout ouvert à la discussion." C'est ce qui plaît à Sylvie : "Mélenchon ne transigera pas. Hamon, c'est moins évident."



Hamon, Mélenchon. Mélenchon, Hamon. Pour Sylvie, les deux candidats sont dans l'obligation de s'entendre. "C'est tellement grotesque de ne pas arriver à s'entendre quand on partage 70% d'un programme politique et d'une vision du monde. Tant pis pour eux, mais c'est tant pis pour nous aussi." Les Pasquier espèrent donc qu'un candidat unique sera rapidement désigné à gauche pour que les sujets de fond soient enfin abordés.

