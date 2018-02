publié le 27/02/2018 à 11:25

Tout le monde connait Jean-Luc Mélenchon. L’ami de Fidel Castro, l’homme qui défend le peuple contre les patrons voyous, ces horribles capitalistes qui exploitent honteusement leurs salariés. Mais on connait beaucoup moins bien Mélenchon Jean-Luc, l’homme dont on apprend, grâce à nos confrères du Parisien, que des dizaines de collaborateurs pendant la campagne présidentielle étaient auto-entrepreneurs et pas salariés, parce que c’est tellement plus souple socialement.



Il est comme ça Jean-Luc Mélenchon. La défense des travailleurs opprimés, il n’y a pas mieux pour galvaniser les militants, et puis ça impressionne les journalistes de la télévision, mais dans la vraie vie, il faut être sérieux, un sou c’est un sou, y a pas de petit profit.

Le Média vire sa rédactrice en chef

Il y a quelques mois des proches de Mélenchon, dont son ancienne directrice de la communication, ont lancé Le Média, une télévision sur internet. Et voilà qu’ils viennent de virer leur rédactrice en chef, mais pas vraiment en douceur. L’intéressée parle d’un licenciement qui l’a assommée, d’un traitement d’une violence et d’une brutalité qui l’a laissée sidérée. Pas vraiment ce qu’on attend d’un employeur qui se prétend de gauche.

Mais la direction du site internet dément cette version des faits, et raconte une tout autre histoire. Et c’est là que ça devient vraiment intéressant. En réalité, cette salariée était à la fin de sa période d’essai, et ça n’avait rien d’anormal de se séparer d’elle.

La vraie vie, c’est souvent un peu plus subtil qu’un discours de Mélenchon Guillaume Roquette Partager la citation





Simplement, elle a fait un maximum de bruit parce qu’elle se croyait victime d’une injustice, ou bien pour défendre au mieux ses intérêts. C’est comme ça la vraie vie, c’est pas toujours les méchants patrons contre les salariés exploités. C’est souvent un peu plus subtil qu’un discours de Mélenchon.



On peut accuser les dirigeants de la France insoumise de duplicité, quand on voit comment ils se comportent. Mais on peut aussi considérer qu’ils ont essayé d’utiliser au mieux le système, de contourner les contraintes invraisemblables et les charges sociales astronomiques qui pèsent sur tous les patrons de France. Ils sont juste passés de la théorie à la pratique. Encore un effort et qui sait ? Le camarade Jean-Luc renoncera peut-être à la lutte des classes.