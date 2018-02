Mélenchon défend Wauquiez dans un billet contre le "parti médiatique"

publié le 27/02/2018 à 10:57

Jean-Luc Mélenchon prend la plume pour venir au secours de Laurent Wauquiez. Sur son blog L'ère du peuple, le leader de la France insoumise a publié, lundi 26 février, un billet intitulé "La semaine où Macron dévisse : bain de boue pour tous". Dans son viseur : les médias en général et le service public en particulier. Dans son film L'Insoumis, actuellement dans 52 salles de France, le réalisateur Gilles Perret avait déjà filmé le ressentiment de Jean-Luc Mélenchon à l'égard de France Télévisions et Radio France.



Jean-Luc Mélenchon estime que pour ne pas mettre en lumière la baisse de la popularité du Président dans les sondages, "la meute" - comprenez les médias - "se mit en mouvement" selon la logique suivante : "Notre premier de cordée va mal. Tapons sur les premiers de banc adverses." En clair, Laurent Wauquiez et lui-même ont "pris de plein fouet deux 'révélations' qui étaient de purs montages".

Le député des Bouches-du-Rhône commence par évoquer la "lourde attaque globale du parti médiatique" contre Laurent Wauquiez, dont il dit qu'"il a fortifié son autorité". Lorsque Quotidien révèle que le président des Républicains tire à boulets rouges sur sa famille politique devant un parterre d'étudiants de l'école de management de Lyon, Jean-Luc Mélenchon dénonce "une 'affaire' ridicule (...) destinée à empêcher la droite de se regrouper autour de son parti traditionnel au moment où l'opération 'Macron chef de toutes les droites' a du plomb dans l'aile".



La presse, première ennemie de la liberté d'expression Jean-Luc Mélenchon sur son blog "L'ère du peuple" Partager la citation





En clair, ces révélations seraient intervenues, selon lui, dans le seul et unique but de diviser la droite et renforcer le pouvoir en place. Jean-Luc Mélenchon balaie ainsi l'intérêt de ce fait politique pour les citoyens, notamment lorsque Laurent Wauquiez se targue de "faire du bullshit médiatique" lorsque les micros sont ouverts et les Français en train de l'écouter.



"Dorénavant, on ne peut plus parler nulle part librement. La presse est ainsi la première ennemie de la liberté d'expression", attaque Jean-Luc Mélenchon, qui n'a que peu goûté "l'affaire des comptes de campagne". "Un pur coup monté", "une histoire tordue", tranche-t-il encore, démontrant un peu plus son manque de considération à l'égard des journalistes.