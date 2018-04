Notre-Dame-des-Landes : "On doit mettre le paquet", estime Manuel Valls sur RTL

publié le 09/04/2018 à 09:20

"C'est une réforme indispensable." Manuel Valls, a affirmé son soutien au gouvernement et à Emmanuel Macron dans le projet de réforme de la SNCF lundi 9 avril sur RTL, au quatrième jour de grève des cheminots. "Le gouvernement a raison de tenir bon sur l'ouverture à la concurrence" et la fin du statut de cheminot, a affirmé l'ancien Premier ministre.



"Il ne s'agit pas d'une réforme contre les cheminots, il s'agit d'une réforme pour les Français, les usagers", a-t-il martelé. Pour Manuel Valls, la réforme de la SNCF permettra "d'avoir une meilleure qualité de service pour les usagers, pour les clients de la SNCF, et aussi des prix qui peuvent baisser".

L'ancien Premier ministre a toutefois rappelé au gouvernement l'importance du dialogue, "notamment avec les syndicats réformistes, en particulier l'UNSA ou la CFDT", disant croire aux "corps intermédiaires".

C'est à Emmanuel Macron de donner le sens de cette réforme Manuel Valls sur RTL





Sur l'absence d'Emmanuel Macron, qui ne s'est pas exprimé à propos de la grève des cheminots, Manuel Valls préfère ne pas relancer "un vieux débat sur la forme". Mais précise que "c'est à lui (le Président, ndlr) de donner le sens de cette réforme".