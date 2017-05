Gouvernement Macron : ces personnalités qui n'ont finalement pas été retenues

publié le 17/05/2017 à 23:23

Ils vont devoir passer leur tour pour cette fois. Jusqu'à l'annonce de la composition du gouvernement ce mercredi 17 mai à 15 heures, plusieurs noms circulaient pour des portefeuilles ministériels. Des personnalités qui n'ont finalement pas été retenues dans le gouvernement tel qu'il a été annoncé par le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler.



Parmi ces potentiels ministres qui n'ont rien obtenu, on peut désigner des proches d'Emmanuel Macron, comme Axelle Tessandier. La jeune femme, déléguée nationale du mouvement "En Marche !" et spécialisée dans le domaine du numérique aurait pu hériter d'un poste en lien avec ce domaine. Mais il y a également des anciens ministres qui auraient pu rempiler sous le quinquennat Macron. On compte Ségolène Royal, qui a confié en marge de la passation de pouvoir qu'elle aurait souhaité poursuivre sa mission au ministère de l'Écologie. Selon Le Lab, Emmanuel Macron lui aurait téléphoné pour lui expliquer qu'elle ne pouvait figurer au gouvernement en raison de l'équilibre politique.



Anne-Marie Idrac était également pressentie pour le ministère de l'Économie, avançait-on le 16 mai. Il n'en est finalement rien pour cette ancienne ministre de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy, qui fut dirigeante de la RATP et de la SNCF. Le nouvel occupant de Bercy est désormais Bruno Le Maire.

De nombreux noms d'élus de droite circulaient

D'autres élus de la droite modérée auraient également pu obtenir un poste au sein du nouvel exécutif. 120 d'entre eux avaient d'ailleurs signé un appel pour "répondre à la main tendue" par Emmanuel Macron. Parmi les signataires, on dénombre Thierry Solère, Benoist Apparu, Nathalie Kosciusko-Morizet. Aucun d'eux n'apparaît dans le nouveau gouvernement. Le Figaro évoquait également la rumeur de Jean-Pierre Raffarin au quai d'Orsay. Finalement, c'est l'ex-ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian qui obtient le poste.



Jean-Louis Borloo et Arnaud Robinet sont également absents du nouvel exécutif. L'ancien ministre de l'Écologie aurait pu récupérer ce portefeuille, avançait LCI. Finalement, il a été devancé par Nicolas Hulot. Le député-maire Les Républicains de Reims, Arnaud Robinet, n'occupera pas non plus le poste de ministre de la Santé, comme l'avançaient certains.