Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, est l'invité du "Grand Jury"

Dès sa prise de distance avec le gouvernement le 30 août dernier, Emmanuel Macron et son mouvement "En marche" ont suscité curiosité, intérêt et soutien. Gérard Collomb est en tête de la liste des premiers conquis. Le sénateur-maire de Lyon est l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI. À partir de 12h30, il répondra aux questions d'Olivier Mazerolle (RTL), Yves Thréard (Le Figaro) et Adrien Gindre (TF1-LCI).



Le président de la métropole de Lyon développera les raisons qui l'ont incité à rejoindre l'écurie d'Emmanuel Macron. Deux mois jour pour jour après le départ de l'ex-ministre de l'Économie, qui a multiplié les meetings thématiques pour restituer le bilan de sa grande marche. Que pense-t-il de sa démarche ? L'encourage-t-il à se déclarer candidat à la présidentielle ?

Après la parution du livre des journalistes Gérard Davet et Fabrice Lhomme, Un président ne devrait pas dire ça..., une candidature de François Hollande a du plomb dans l'aile. Manuel Valls est sur les rangs. Comment le sénateur socialiste analyse-t-il la situation politique à six mois de la présidentielle ? Emmanuel Macron peut-il s'affranchir de François Hollande, aux côtés de qui il a travaillé quatre ans, et du bilan de sa politique économique, qui n'a pas porté ses fruits ?

Gérard Collomb est l'invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 30 octobre entre 12h30 et 13h30.