Gérald Darmanin : "Les gens qui travailleront plus seront payés plus"

INVITÉ RTL - Gérald Darmanin, secrétaire général adjoint des Républicains, a défendu bec et ongles les mesures de François Fillon concernant le travail des fonctionnaires.

Crédit : Essia Lakhoua / RTL Gérald Darmanin, invité de RTL, vendredi 6 janvier 2017

par Philippe Peyre publié le 06/01/2017 à 08:55

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

"Il ne changera pas de discours", a affirmé Gérald Darmanin ce vendredi 6 janvier au micro de RTL. Il, c'est François Fillon, candidat de la droite à la présidentielle et dont le programme économique affole. Suppression de 500.000 fonctionnaires, temps de travail à 39 heures mais payées 37... Ces mesures inquiètent.



En ce qui concerne les 39 heures payées 37, le désormais secrétaire général adjoint des Républicains a fermement démenti : "Les fonctionnaires qui travailleront 39 heures seront payés 39", a-t-il affirmé. Le maire de Tourcoing a en effet expliqué que François Fillon avait parlé de revalorisation salariale payées par des heures supplémentaires ou par des revalorisations de carrière pour les fonctionnaires. "Les gens qui travailleront plus seront payés plus", a martelé Gérald Darmanin.

La France ne sera pas sous-administrée Gérald Darmanin Facebook Twitter Linkedin

Quant aux 500.000 fonctionnaires en moins ? "On ne supprime pas 500.000 fonctionnaires mais 500.000 postes de fonctionnaires. Il faut aussi remettre l'église au milieu du village", a nuancé celui qui a dirigé la campagne de Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite. "Il y aura des postes de fonctionnaires en moins et c'est nécessaire. La France ne sera pas sous-administrée", a-t-il tenu à préciser.



Si François Fillon tient tant à couper dans les effectifs du service public, c'est avant tout pour limiter la dépense publique, a justifié Gérald Darmanin : "La dépense publique plombe notre fonctionnement lorsqu'elle est trop importante et ça évite la bonne concurrence avec notamment notre partenaire commercial principal qu'est l'Allemagne".