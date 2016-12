Les salariés français travaillent 39 heures par semaine en moyenne

Une durée atteinte avec les heures supplémentaires, le forfait-jour et les entreprises qui ont préféré rester à 39 heures hebdomadaires

publié le 22/12/2016

Le débat sur les 35 heures occupe une place importante dans la campagne pour l'élection présidentielle. Pourtant, cette durée de travail est bien loin de la réalité pour de nombreux Français. D'après les données du ministère du Travail, les salariés travaillent déjà 39 heures par semaine en moyenne. En effet, lorsqu'on isole une semaine ordinaire d'un salarié français, on arrive à cette moyenne de 39 heures. Une durée atteinte avec les heures supplémentaires, le forfait-jour qui a fait sauter le verrou-horaire des cadres et les entreprises qui ont préféré rester à 39 heures hebdomadaires et donner des jours de repos pour respecter les 35 heures.



Mais cette durée de travail hebdomadaire de 39 heures ne se reproduit pas toutes les semaines. Sur l'année, lorsqu'on déduit les jours de RTT, les congés au-delà des cinq semaines légales, les récupérations, on arrive à un autre chiffre que donne aussi dans son enquête le service statistique du ministère du Travail. En moyenne annuelle, les salariés français travaillent 35 heures et demi dans les grands groupes et les PME, un peu plus de 36 heures dans les petites entreprises.



Il y a donc toujours bien un écart entre la durée légale du travail - 35 heures - et la durée effective. Mais pas tant que ça quand c'est mesuré à l'année. 39 heures donc, mais si on compte les RTT, on en est à un peu plus de 35 heures en temps annuel.