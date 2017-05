Le FN veut insister sur la dimension "personnelle" du retrait de Maréchal-Le Pen

publié le 11/05/2017 à 09:15

Quelques jours après l'élection d'Emmanuel Macron à la tête de l'Élysée, Marion Maréchal-Le Pen a annoncé qu'elle souhaitait se retirer de la vie politique. Mais la députée de Vaucluse "ne renonce pas définitivement au combat politique" : "Je ne pourrai jamais rester indifférente aux souffrances de mes compatriotes". Nicolas Bay, le numéro trois du Front national, a demandé mercredi 10 mai, dans un message aux "cadres et élus du Front national", de "dissiper les interprétations erronées" quant à une dimension politique et non "avant tout personnelle" du retrait temporaire de Marion Maréchal-Le Pen.



"Je vous invite plus que jamais, dans le cadre des responsabilités et mandats que vous exercez, à rétablir la vérité et dissiper les interprétations erronées sur cette décision", écrit le secrétaire général du parti. "Comme vous pouvez le constater, quelques interprétations médiatiques malveillantes tentent de donner une signification politique à la décision de Marion Maréchal-Le Pen de se mettre - temporairement nous l'espérons ! - en retrait de la vie politique et de renoncer à briguer un nouveau mandat lors des élections législatives", s'inquiète l'eurodéputé.



Cette décision "est avant tout le choix personnel d'une jeune femme qui a été totalement accaparée par le combat politique depuis 5 ans et qui souhaite à la fois pouvoir se consacrer davantage à sa vie personnelle et familiale et, par ailleurs, à des projets professionnels dans le secteur privé qui sont incompatibles avec l'engagement politique lorsque celui exige une disponibilité totale" souligne Nicolas Bay. Marine Le Pen, défaite dimanche au second tour de la présidentielle, a dit "regretter profondément" ce retrait temporaire de la vie politique de sa nièce mais "hélas comme maman comprendre" cette décision vue par certains au Front national comme un "séisme" interne.

Comme dirigeante politique je regrette profondément la décision de Marion mais hélas, comme maman, je la comprends. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 10 mai 2017