Mais pourquoi Marine Le Pen en veut tant à Franck de Lapersonne, au point de lui refuser même le plus petit CDD ? Peut-être est-ce à cause de son passé "d'homme de gauche qui n'a jamais voté FN", comme il le confiait lui-même à Libération. Ou peut-être encore est-ce son échec au premier tour des élections législatives dans la première circonscription de la Somme, où François Ruffin l'a finalement emporté en juin dernier.



Mais c'est plus probablement le soutien apporté par cet ancien comédien rallié sur le tard au FN à Sophie Montel qui reste dans les mauvais souvenirs de la présidente du FN. Celle-ci avait confirmé qu'elle démettait Sophie Montel de ses fonctions à la région Bourgogne-Franche-Comté, et Franck de Lapersonne avait alors twitté : "La reine est devenue folle."

Comme le rapporte Le Parisien, depuis cet événement, le comédien ne trouve plus grâce aux yeux de l'ancienne candidate FN à la présidentielle. Franck de Lapersonne, désœuvré depuis sa défaite, aurait donc sollicité un CDD par de très - trop ? - nombreux SMS. Il ne lui aurait demandé qu'un contrat "d'un ou deux mois", pour lui "permettre de vivre" mais Marine Le Pen l'a débouté sèchement : "Nous n'avons pas les moyens de t'établir un contrat (...) Et pour faire quoi ?", lui aurait-elle demandé sèchement.