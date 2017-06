Frédéric Lefebvre quitte Les Républicains et évoque des menaces de Nicolas Sarkozy

publié le 08/06/2017 à 12:01

Frédéric Lefebvre claque la porte des Républicains. L'ancien ministre a annoncé ce jeudi 8 juin qu'il quittait le parti Les Républicains : "J'ai décidé de le quitter. C'est une décision que j'ai mûrement réfléchie, qui est à la fois douloureuse mais qui est en même temps libératrice", a-t-il affirmé sur franceinfo.



Selon lui, cette décision de quitter le parti, dont il n'avait "prévenu personne", était "devenue incontournable". Le député sortant des Français de l'étranger en Amérique du nord évoque une décision "libératrice" : "Je ne supportais plus que ces gens - et je pense à un quarteron de généraux sectaires qui sont à la tête des Républicains - parlent en mon nom".

Frédéric Lefebvre détaille alors ce choix : "On a tenté de me museler, on m'a moqué, on m'a menacé dans ma famille politique. C'est plus que des menaces d'ailleurs puisqu'elles ont été mises à exécution", a-t-il dénoncé. Ce dernier fait alors référence à sa présence à un concert de Carla Bruni. "Le tournant ça a été mon vote pour le Pacte de responsabilité avec des menaces qui m'ont été faites, y compris par Nicolas Sarkozy lui-même à Pasadena quand Carla Bruni était venue donner un concert et que dans la loge j'ai subi ces menaces", a-t-il déclaré.



L'Express publie ainsi ce jeudi 8 mai la lettre envoyée par Frédéric Lefebvre aux Républicains. "J'ai adhéré au RPR à l'âge de 17 ans, devenu ensuite l'UMP puis enfin les Républicains. J'ai épousé la logique du rassemblement défendue inlassablement par le mouvement gaulliste", a-t-il assuré avant de dénoncer le "gâchis" de la présidence de Nicolas Sarkozy.



Il dénonce ainsi "les combats d'arrière garde" menés par sa famille politique pour "emboîter le pas du FN". "Je ne compte plus les moments de honte que j'ai vécu depuis quelques années à entendre la parole des uns ou des autres. Qu'est devenu notre débat d'idées ? Qu'est devenue notre vision de la France ?", a-t-il questionné assurant avoir été "molesté" par Les Républicains.



Les législatives, son ultime campagne

Frédéric Lefebvre a longtemps été un proche de l'ancien président, dont il a même été secrétaire d'État, mais il s'en est depuis nettement éloigné, apportant même son soutien à Alain Juppé lors de la primaire de la droite l'an dernier. Et malgré ce ressenti, le député sortant des Français de l'Amérique du nord a tout de même mené la bataille des législatives. Une campagne longue et difficile : "J'ai porté cette étiquette des Républicains durant cette campagne par loyauté. Elle est devenue au fil des jours un fardeau urticant dont je me libère aujourd'hui avec enthousiasme. Nos militants, cadres et élus sur le terrain sont déboussolés".



Avec un score de 12,68% au premier tour des législatives, loin derrière Roland Lescure, candidat de REM qui a obtenu 52,80% des voix, les chances de victoire semblent définitivement enterrées malgré un second tour obligatoire en raison du faible taux de participation, inférieur aux 25% demandés.