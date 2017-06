Législative 2017 : pourquoi Thierry Solère boude les chefs de files de la droite

et Loïc Farge

publié le 05/06/2017 à 08:34

RTL vous avait annoncé la semaine dernière la venue de François Baroin dimanche 4 juin à Boulogne-Billancourt dans la Xe circonscription des Hauts-de-Seine pour soutenir Thierry Solère. Elle a été annulée vendredi 2 juin par les deux hommes, en concertation. Officiellement, comme on pouvait le lire dans le Journal du Dimanche, parce que l'un des opposants à Thierry Solère, le maire de la ville Pierre-Christophe Baguet, qui se présente comme suppléant au côté de son adjointe, Marie-Laure Godin, avait menacé de lui préparer un comité d'accueil sur place.



En réalité, Thierry Solère, qui sent monter un "tsunami" La République en Marche, serait devenu moyennement enthousiaste à l'idée d'accueillir sur ses terres les chefs de files de la droite. "Dans ma circonscription, s'il y avait un candidat En Marche il friserait les 50 points", confie-t-il en privé, très soucieux que ses électeurs comprennent bien qu’il est "Macron compatible".

Bataille des sondages

D'où la visite que lui a bien rendu, en revanche, le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin ce week-end. Pour mémoire, si Thierry Solère avait signé l'appel des élus de droite à tendre la main à Emmanuel Macron, au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, il est pourtant bien le candidat officiel des Républicains dans cette circonscription qui vote très largement à droite. Mais La République En Marche n'a pas présenté de candidat face à lui. D'où la visite de Gérald Darmanin donc, et d'où la visite annoncée - quoique pas encore confirmée par Matignon - d'Édouard Philippe cette semaine.

Que s'est-il donc passé depuis la semaine dernière où Thierry Solère avait demandé à François Baroin de lui rendre visite ? Son rival, Pierre-Christophe Baguet, a fait fuiter un sondage qui donne Thierry Solère largement battu par sa candidate au premier, comme au second tour. Un sondage qui a passablement agacé l'ancien porte-parole de François Fillon, qui conteste la façon dont il a été fait. Selon nos informations, il a pu se rassurer en commandant un autre sondage (cette fois-ci à l'institut Ifop), dont les résultats sont à paraître mardi 6 juin et qui lui seraient nettement plus favorables.