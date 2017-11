- Béatrice Millêtre : psychothérapeute, docteur en psychologie, spécialiste en sciences cognitives et auteure de "Le burn out des enfants", éditions Payot

Fatigue intense, troubles du sommeil, irritabilité, hypersensibilité, susceptibilité, colères récurrentes, larmes injustifiées, problèmes de concentration, de motivation, de confiance en soi, résultats scolaires en chute libre... Les signes avant-coureurs du burn out infantile sont semblables à celui des adultes (professionnel, parental...). Dans une société où le stress est permanent, nos enfants ne sont pas épargnés. Plus vulnérables , la pression qu'ils subissent indirectement pourrait les conduire à un épuisement nerveux , voire à la dépression si ces symptômes sont ignorés... Comment expliquer ce phénomène ? Comment les parents peuvent-ils prévenir ce type de burn out ? De quelle façon alléger leur emploi du temps ?

Comment protéger nos enfants du burn out ?

Entre l’école, les activités sportives et culturelles et les rendez-vous chez les spécialistes, nos enfants n’ont plus une minute à eux ! On allège leur emploi du temps de ministre dans "On est fait pour s'entendre" !

