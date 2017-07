Le micro-parti de François Fillon donnera 1 million d'euros aux Républicains

publié le 27/07/2017 à 09:28

1,9 million d'euros. L'excédent du magot récolté par Force Républicaine, le micro-parti de François Fillon, pendant la campagne présidentielle, était un sujet sensible chez Les Républicains (LR). Mais finalement, c'est une jolie somme qui revient au parti de droite. Force Républicaine s'est engagé à lui verser près de la moitié du montant amassé, soit 1 million d'euros.



Une somme qui satisfait Daniel Fasquelle, trésorier des Républicains. "C'est un bon accord, se félicite-t-il au micro de RTL. Cela correspond à peu près au manque à gagner que j'avais constaté par rapport au niveau des dons il y a cinq ans ou dix ans à la même période pré-électorale".

Selon le cadre des Républicains, l'accord signe la fin des divisions au sein du parti. "C'était un sujet qu'il fallait régler", explique-t-il. Il se veut désormais optimiste : "Nous pourrons avoir des relations positives et apaisées avec Force Républicaine". Il estime par ailleurs que Bruno Retailleau, à la tête de la formation, "est un des grands leaders de notre famille politique. Il aura un rôle majeur à jouer dans les années qui viennent". Et Daniel Fasquelle de confier qu'il "apprécie beaucoup" ce proche de François Fillon.



"Notre objectif à tous doit être maintenant de rassembler notre famille, de reconstruire un grand parti de la droite et du centre qui soit un parti qui demain puisse diriger le pays", conclut-il.