publié le 04/07/2017

La campagne présidentielle a été éprouvante pour les journalistes du Canard Enchaîné, à lire le témoignage du journaliste Alain Guédé. Après avoir publié les premières révélations conduisant à l'ouverture d'une enquête sur des supposés emplois fictifs de Penelope Fillon, l'épouse du candidat déçu à l'élection présidentielle à la fin du mois de janvier, d'autres révélations se sont enchaînées, menant à une mise en examen du couple Fillon au mois de mars.



Un peu plus d'un mois après l'élection présidentielle, qui a vu Emmanuel Macron sortir victorieux des urnes, Alain Guédé s'est confié à l'hebdomadaire sarthois Les Alpes Mancelles. Journaliste au Canard Enchaîné depuis 1981, il fait partie du petit groupe de "5, 6 copains", comme il le raconte, à avoir travaillé sur l'affaire Fillon.



"C'est avec François Fillon que la pêche a été bonne. C'était vraiment un calendrier de l'Avent. Chaque jour, on soulevait le petit carré de papier... et on trouvait !", confie-t-il au journal local.

Les journalistes sont partis des déclarations de patrimoine de Fillon

Tenant à répondre aux accusations de "cabinet noir" qu'a essuyé l'hebdomadaire satirique durant la campagne présidentielle, provenant de François Fillon en personne, Alain Guédé explique leur manière de travailler.



"Nous, on est parti de ses déclarations de patrimoine. On l'a fait pour tout le monde. (...) Les balances qui fournissent des dossiers clé en main au Canard, c'est finalement peu fréquent... et ça n'empêche pas de vérifier." Plus préoccupant, le journaliste est revenu sur les menaces reçues par Le Canard Enchaîné. Des dessins de cercueil, une munition de carabine... Plus de 5.000 mails et courriers leurs sont également parvenus.

À présent, la campagne présidentielle est terminée. "Sur François Fillon, on en a encore sous le pied. Mais au Canard, on ne piétine pas un homme à terre. C'est mieux comme ça car il y a une vraie souffrance chez lui". Ce qui n'empêche pas Alain Guédé de penser que l'on "n'est jamais totalement mort en politique", en prenant l'exemple de Jacques Chirac qui "malgré toutes ses casseroles", a mené à terme ses deux mandats élyséens.