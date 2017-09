François Mitterrand, un président "possessif" selon Édouard Balladur

publié le 15/09/2017 à 11:29

Dans leur ouvrage intitulé Grandeur, déclin et destin de la Ve République; Édouard Balladur et Alain Duhamel retracent 60 années de vie politique. "La France a connu la grandeur. Peut-elle y faire face ? La voici menacée de décadence. (...) Le phénomène Macron esquisse-t-il une réponse ? À quoi va ressembler la France qui vient ?", notent les auteurs dans le préambule. Autant d'interrogations auxquelles l'ancien homme politique et l'éditorialiste tentent d'apporter des éléments de réponse.



Au micro de RTL, ils reviennent sur les mandats de ceux qui ont siégé à l'Élysée durant cette Ve République. Édouard Balladur estime que le général de Gaulle et Georges Pompidou sont ceux qui ont occupé, au mieux, leurs fonctions présidentielles. "C'est peut être une affaire d'âge car ce sont ceux de ma jeunesse. Ce sont ceux pour lesquels j'ai le plus travaillé, spontanément je dirai", justifie celui a été candidat à l'élection présidentielle en 1995, aux côtés de Jacques Chirac.

Alain Duhamel évoque quant à lui le général de Gaulle et François Mitterrand, à la tête de l'État durant quatorze années consécutives. "Comme stature historique, François Mitterrand a un rôle un peu à part dans mon esprit", confie le journaliste politique.

Des tensions entre Mitterrand et Balladur

Au contraire, Édouard Balladur, qui a officié en tant Premier ministre sous le premier mandat de François Mitterrand, décrit un homme "possessif" avec qui ses relations se sont progressivement détériorées. "Il avait un peu de mal a s'acclimater à l'idée qu'il devait quitter le pouvoir. Il voyait sans beaucoup de sympathie l'un de ceux qui pouvait lui succéder", lâche l'ancien Premier ministre. Selon lui, la politique économique du chef de l'État était "mauvaise" et a conduit à "changer la France en mal".

Les auteurs s'accordent néanmoins pour dire que les institutions de la Ve République restent un instrument indispensable à notre démocratie. "Sans ces institutions, je ne vois pas comment la France pourrait répondre à tous les défis qu'elle devrait affronter", argumente Édouard Balladur.





"La Ve République est la première réponse institutionnelle sérieuse à la psychologie politique des Français", complète Alain Duhamel afin de pointer néanmoins une faille dans son fonctionnement. "On ne s'adresse pas assez aux Français alors que c'est la logique de la Ve République", conclut l'éditorialiste.