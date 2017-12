publié le 14/12/2017 à 20:05

L'ancien locataire de l'Élysée, François Hollande, est revenu au micro de RTL sur la politique qu'il a mené en France durant son quinquennat entre 2012 et 2017. Une politique critiquée par l'opposition de l'époque, mais aussi par des membres de sa majorité.



Ceux que l'ont a appelé "les frondeurs", durant le quinquennat Hollande, ont été plus qu'une épine dans le pied de l'ancien président de la République. Et il le concède : "C'est une épée dans le dos, on peut le dire comme cela". Et, si l'on peut mourir d'un "coup d'épée dans le dos", François Hollande affirme que "l'on peut en tout cas en être blessé très sérieusement, je m'en suis rétabli".

Les frondeurs ont pour lui "été une difficulté supplémentaire" car sa politique "devait susciter la confiance". "Il ne devait pas y avoir de doutes", affirme sèchement l'ancien président de la République.

Sur une potentielle exclusion de ces frondeurs à l'époque, François Hollande est clair et fait un aveu de faiblesse : "Si il avait fallu les exclure, je pense que je n'aurais même plus eu de majorité durant le quinquennat". Parmi les frondeurs dont parle François Hollande, on retrouve entre autres des soutiens de Benoît Hamon et Arnaud Montebourg, membres de son premier gouvernement.