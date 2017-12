publié le 14/12/2017 à 20:46

À l'occasion de la remise des prix de sa fondation, La France s'engage, et un an après sa décision de ne pas briguer de second mandat à la tête de l'État, François Hollande a choisi RTL pour sa première grande interview. Pendant près d'une heure et demie, l'ancien président de la République a répondu aux questions de Marc-Olivier Fogiel et Alain Duhamel, jeudi 14 décembre, lors d'un RTL Soir spécial.



L'ancien locataire de l'Élysée a notamment dressé le bilan de son quinquennat, qu'il juge bon. "Je laisse le pays dans un meilleur état et tant mieux pour Emmanuel Macron", a jugé François Hollande, avant d'admettre avoir manqué de pédagogie durant son mandat. Le socialiste est ensuite revenu sur ses relations avec l'actuel chef de l'État qui fut son ministre de l'Économie : "Nos relations n'ont jamais été troublées", a-t-il assuré.