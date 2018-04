Hollande, un "comique troupier qui donne dans le graveleux", cingle Mazerolle

publié le 26/04/2018 à 19:26

Les petites phrases ont fusé sur le plateau de Quotidien qui recevait François Hollande mercredi 25 avril. Ce dernier a qualifié Emmanuel Macron de "président des très riches" avant d'affirmer qu'il était "passif dans le couple" qu'il forme avec Donald Trump. Des propos qui ont indigné Olivier Mazerolle.



"En 2012, on croyait avoir élu un président de la République. Or on a élu un comique troupier qui donne dans le graveleux", cingle l'éditorialiste au micro de Marc-Olivier Fogiel. Selon lui, le comportement du socialiste est "humiliant pour les 18 millions de Français qui avaient voté pour lui" et "rabaisse" la fonction présidentielle.

Par ses saillies, François Hollande "donne raison à ceux qui le dépeignent en homme possédé par la rancœur et la méchanceté derrière sa bonhomie apparente". Son échec à l'Élysée devrait au contraire "lui donner le droit de se taire", assène Olivier Mazerolle.