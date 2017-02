publié le 06/02/2017 à 16:57

François Fillon a-t-il songé à rembourser les sommes versées à son épouse Penelope en tant qu'assistante parlementaire ? Après avoir fait acte de contrition en présentant ses "excuses" aux Français lors d'une conférence de presse, lundi 6 février à Paris, le candidat à la présidentielle assure qu'il n'a aucune intention de rembourser les salaires versés à sa compagne.



"Pourquoi rembourserais-je des sommes qui correspondent au travail de ma femme ? Je vous pose la question. J'ai dit tout à l'heure que je comprenais l'évolution de l'opinion sur ces questions, que je regrettais de ne pas l'avoir compris plus tôt. J'ai dit que je voulais participer à l'évolution du statut des parlementaires, sans donner de leçon mais ma femme a travaillé. J'ai donné la preuve de ce travail et elle a donné la preuve de ce travail. Il n'y a de ce point de vue, pour moi, aucune question", a déclaré François Fillon. Quelques minutes plus tard, il affirme à nouveau : "Ces sommes ont été normalement gagnées par mon épouse et mes enfants".