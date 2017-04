publié le 21/04/2017 à 11:44

C'est une remarque qui n'est pas passée inaperçue. François Fillon, invité comme les 10 autres candidats à l'élection présidentielle à passer son Grand Oral dans l'émission de France 2, 15 minutes pour convaincre, a refusé de répondre à une question de Léa Salamé sur la privatisation (ou non) de la Sécurité sociale.



"Je comprends que vous me posiez cette question puisque vous avez été absente quelques temps et je me permets de vous en féliciter, mais j’ai déjà répondu 20 fois, y compris sur ce plateau, à la question", a répondu à la journaliste le candidat de la droite, faisant ainsi référence à la grossesse de Léa Salamé, qui a récemment accouché.

"Fillon accuse Léa Salamé d'avoir mal suivi la campagne car elle était enceinte ... la classe jusqu'au bout !!!", a réagi une internaute sur Twitter. Un message parmi tant d'autres, choqués par le sous-entendu du candidat Les Républicains. "J'y ai vu de la condescendance et un sexisme latent", témoigne une autre utilisatrice du réseau social.

Alors si et si. J'assume.

Son mépris, sa condescendance pour @LeaSalame parce qu'elle a été "absente", ça veut exactement dire cela. https://t.co/Lg8IF43iQu — Aurore Bergé (@auroreberge) April 20, 2017

Laurence Rossignol, la ministre des Familles, de l'Enfance et des Droits des femmes a également retweeté (comme près de 800 autres personnes) le post de Aurore Bergé, élue des Yvelines et soutient de Emmanuel Macron, outrée par la déclaration de François Fillon.



Le candidat à l'élection présidentielle avait déjà choqué des Français lorsque Nathalie Kosciusko-Morizet avait dévoilé que François Fillon l'avait écartée d'un poste de ministre parce qu'elle était enceinte. Au micro de Europe 1 l'année dernière, le membre du parti Les Républicains s'était excusé en public, arguant d'une "formule maladroite".



Concernant cette nouvelle remarque adressée à Léa Salamé, François Fillon n'a pas fait, à ce jour, de nouveau commentaire.