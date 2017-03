publié le 30/03/2017 à 19:26

Invité ce jeudi 30 mars des Petits-déjeuners de la présidentielle sur RTL, le candidat Les Républicains ne manquait pas de pugnacité. Et d'après Alain Duhamel, François Fillon y croit toujours. "Il a besoin d'y croire plus que jamais après avoir pris des coups terribles", analyse l'éditorialiste.



Pour Alain Duhamel, s'il est battu, François Fillon sait que personne de son camp ne lui pardonnera d'avoir persisté à se présenter, "alors il rejette tout ce qui lui déplaît dans la réalité et attaque tous azimuts", détaille Alain Duhamel. Magistrats, journalistes, gauche, l'extrême droite, Emmanuel Macron... Tout y passe. Pour l'éditorialiste "le cas de François Fillon est un cas spectaculaire de résilience". Pourtant, les chiffres ne sont pas en faveur du candidat qui est donné à 18% dans les sondages, loin derrière Emmanuel Macron ou Marine Le Pen.

"François Fillon se dit que c'était pareil au début de la primaire et qu'il a tout de même remporté la partie. Deuxièmement, les sondages ne sont pas infaillibles", explique l'éditorialiste. L'ancien Premier ministre compte aussi également sur le taux d'abstention, le soutien de son électorat ou "d'une mobilisation au dernier moment", explique Alain Duhamel. Pourtant, ce candidat "blessé, balafré, défiguré et estropié n'est pas découragé".