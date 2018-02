publié le 14/02/2018 à 11:07

Emmanuel Macron a annoncé mardi 13 février vouloir un service national universel avec une partie "obligatoire" qui durerait entre trois et six mois. Une très bonne idée pour Bertrand Soubelet, ancien directeur des opérations de la Gendarmerie nationale et vice-président d’Objectif France, qui défend le retour d'un service national universel.



Un service obligatoire permettrait selon lui "de faire un brassage et une intégration sociale" avec "deux ou trois mois de discipline, de référence à des valeurs qui n'existent plus aujourd'hui". "Cela peut permettre à certains jeunes qui ne savent pas où ils en sont de faire un point pendant 2 ou 3 mois", explique Bertrand Soubelet.

Joaquim Pueyo, député PS et vice-président de la Commission de Défense à l’Assemblée national est co-auteur d'un rapport sur le service national universel. Il est plutôt favorable à un "parcours citoyen obligatoire" après avoir travaillé sur le sujet pendant plusieurs mois.

"En 1997, on a suspendu le service obligatoire car il ne remplissait plus son rôle", rappelle le député. Le parcours obligatoire permettrait selon lui de "mieux intégrer nos jeunes". Il met en garde le président de la République contre la nostalgie du service militaire : "ne prenons pas la nostalgie comme motif".