publié le 05/04/2018 à 16:54

François de Rugy a salué un "message clair" de "transformation" après les annonces d'Édouard Philippe sur la réforme des institutions, soulignant que "la balle est maintenant dans le camp du Parlement".



"Le système politique ne restera pas à côté des chantiers de transformation. Le gouvernement, la majorité parlementaire votent un certain nombre de réformes qui transforment la France et un certain nombre de secteurs de la vie économique, sociale, environnementale", a-t-il déclaré dans les couloirs après l'allocution d'Édouard Philippe à Matignon.

À l'unisson de l'exécutif, le locataire du "perchoir" a martelé que "ces réformes sont attendues par les Français", dépeignant comme "une première dans notre Histoire et sans doute en Europe et dans le monde" une réduction "aussi forte" du nombre de députés et de sénateurs.

"La balle est maintenant dans le camp du Parlement. L'Assemblée nationale, j'en suis convaincu, sera à la pointe de cette réforme. Les députés enrichiront sans doute le texte du gouvernement, notamment pour renforcer les pouvoirs d'évaluation, de contrôle de l'action du gouvernement, des opérateurs publics", a ajouté le président de l'Assemblée nationale.



François de Rugy est l'invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI, dimanche 8 avril à partir de 12 heures. Posez-lui toutes vos questions dans les commentaires, il y répondra en direct.