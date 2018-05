publié le 24/05/2018 à 05:55

Le président de l'Assemblée nationale François de Rugy (LREM) va lancer la réforme du statut et des missions des quelque 1.100 fonctionnaires de l'institution, pour laquelle un rapport suggère notamment d'"élargir le recours aux contractuels". Ce rapport des secrétaires généraux de l'institution, qui constitue "une bonne base de travail" selon lui, a été présenté mercredi 23 mai au bureau, plus haute instance collégiale de l'Assemblée.



Lors d'une prochaine réunion en juin, François de Rugy présentera "des premières mesures", en vue d'une "transformation progressive". Le rapport a été transmis aux organisations syndicales, avec qui il y aura "assez rapidement des discussions". La question d'éventuelles économies n'est "pas la première préoccupation", ont assuré le président de l'Assemblée et les trois questeurs, chargés de sa gestion.

François de Rugy n'a cessé de marteler ces dernières semaines que "l'Assemblée nationale bénéficie d'une fonction publique parlementaire de très grande qualité" mais que les "compensations" liées aux spécificités de ses tâches doivent se rapprocher des règles de la fonction publique d'État.

