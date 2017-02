Refusant de soutenir "l'indéfendable Fillon", un cadre de l'UDI démissionne

Amor Loudichi a annoncé démissionner de son poste de secrétaire national de l'UDI et prends ses distances avec François Fillon, empêtré dans une affaire de présumés emplois fictifs.

Crédit : Auteur / Source / Crédit ALAIN JOCARD / AFP Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI en mars 2016

par Claire Gaveau publié le 07/02/2017 à 17:07

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Il a préféré démissionner que de soutenir François Fillon. Amor Louhichi, qui était jusqu'à présent secrétaire national de l'UDI, a annoncé sa démission à Jean-Christophe Lagarde, le président du parti centriste. Ce mardi 7 février sur Twitter, il a ainsi affirmé qu'il ne voulait pas défendre "l'indéfendable Fillon".



Si Jean-Christophe Lagarde a apporté son soutien à François Fillon, tous les cadres de l'UDI ne l'entendent pas de cette oreille. Les révélations du Canard enchaîné sur de présumés emplois fictifs de Penelope Fillon ont semble-t-il mis à mal la confiance accordée à François Fillon, qui a reconnu "une erreur" et présenté ses "excuses" aux Français lors d'une grande conférence de presse lundi 6 février.

Je viens d'annoncer officiellement ma démission à JC LAGARDE de ma fonction de Sec. National UDI.

Je ne défendrai pas l'indéfendable Fillon. — Amor LOUHICHI (@Amor_LOUHICHI) 7 février 2017

Chargé de l'Emploi des jeunes au sein du parti centriste, Amor Louhichi avait déjà menacé de quitter son poste en cas de soutien avéré à François Fillon, alors que l'UDI soutenait Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. Jeudi 2 février, il s'était démarqué en adressant un "bras d'honneur" à l'ancien premier ministre. "Ça aussi c'est légal Fillon et ça ne mange pas de pain et surtout pas 900.000 € au contribuable", avait-il lancé sur Twitter.