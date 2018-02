publié le 04/02/2018 à 13:58

L'ère Macron sera-t-elle celle du renouveau de la fonction publique ? C'est en tout cas ce que semble vouloir le gouvernement, tandis que le Premier ministre et le ministre de l'Action et des Comptes publics ont annoncé jeudi 1er février un recours étendu aux contractuels et un projet de plan de départs volontaires. Christophe Castaner, invité du Grand Jury RTL-Le Figaro-LCI ce dimanche 4 février, soutient ces propositions.



En quoi consisterait donc ce plan de départ ? "On accompagne quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie d'évoluer", prévoit le secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement, tandis que les discussions avec les organisations syndicales de la fonction publique ne font que débuter. Mais ces négociations mettront en lumière un problème majeur : "Cela n'ouvre pas le droit au chômage", reconnaît Christophe Castaner.

Pour remédier à ce problème et inciter des fonctionnaires à accepter ce plan de départs volontaires, Christophe Castaner affirme que le gouvernement est ouvert aux négociations avec les représentants syndicaux. "Si dans la discussion avec les partenaires sociaux une décision différente était prise, pourquoi pas", avance-t-il toutefois.

"Est-ce qu'aujourd'hui la fonction publique satisfait tout le monde ? À la fois l'utilisateur, à la fois le fonctionnaire ? La réponse est non", estime le secrétaire d'État en charge des Relations avec le Parlement. "Vous avez 5,5 millions de fonctionnaires en France, le système ne marche pas donc oui, il faut tout poser sur la table", justifie-t-il.