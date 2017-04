FN : qui est Steeve Briois, le nouveau président par intérim du parti ?

et AFP

publié le 28/04/2017 à 12:12

Il aura été le président le plus éphémère de l'histoire du Front national (FN). Ce vendredi 28 avril, Louis Aliot a annoncé le remplacement de Jean-François Jalkh, frontiste de la première heure, par Steeve Briois. Jean-François Jalkh avait été nommé mardi 25 avril, après que Marine Le Pen avait annoncé sa mise en retrait du parti pour se consacrer à la présidentielle. Lors de sa désignation, des propos négationnistes tenus par Jean-François Jalkh ainsi que sa présence à une commémoration de la mort du maréchal Pétain avaient refait surface.



C'est donc le maire d'Hénin-Beaumont, qui est aussi député européen, qui le remplace. Également vice-président du FN jusque-là, Steeve Briois est un proche sulfureux de Marine Le Pen. Il attend d'être jugé à Paris pour provocation à la haine raciale. Il avait, dans un tweet, fait le lien entre les migrants et les agressions sexuelles. La Licra avait signalé ce message et le parquet de Paris avait ouvert une enquête.

Connu pour ses attitudes polémiques

En mars 2017, il s'était aussi illustré lors de la diffusion d'un numéro d'Envoyé Spécial. Le frontiste avait adressé un doigt d'honneur à l'équipe de France 2, qui comptait Élise Lucet, après une question qu'il a jugée dérangeante, ayant trait aux emplois des collaborateurs parlementaires des députés frontistes au Parlement européen, que la justice soupçonne d'être fictifs. À la fin de l'année 2016, il avait également insulté la comédienne Catherine Jacob, la qualifiant de "pot à tabac", après que cette dernière ait tourné dans le film Chez Nous, et ait incarné la désormais ex-présidente du Front national, finaliste de l'élection présidentielle.

Le nom de Steeve Briois apparaît par ailleurs dans l'enquête sur le financement du Front national, pour les campagnes présidentielle et législatives de 2012.