et La rédaction numérique de RTL

publié le 04/03/2018 à 09:15

Les Italiens sont appelés aux urnes ce dimanche 4 mars pour élire leurs 630 députés et 315 sénateurs, qui les représenteront au Parlement. Depuis ce matin à 7 heures, les citoyens peuvent se rendre dans les bureaux de vote, qui seront clos à 23 heures. Compte-tenu de la complexité du nouveau système électoral, la composition du gouvernement ne sera pas connue avant une heure avancée de la nuit du 5 mars.



Directeur du centre d'histoire de Sciences-Po, le spécialiste de l'Italie Marc Lazar était l'invité de RTL ce dimanche 4 mars, afin d'évoquer les enjeux de ce scrutin à l'issue incertaine. Néanmoins, l'historien et sociologue estime que "la droitisation" de l'électorat est incontestable.

Pour lui, l'hypothèse qui tient la corde et une alliance entre la droite et l'extrême droite, que l'on appelle paradoxalement en Italie, "le centre-droit". Un groupement englobant notamment le parti de Silvio Berlusconi Forza Italia. "Mais cette alliance n'aurait peut-être pas la majorité absolue des sièges dans les deux chambres", juge Marc Lazar. Les forces politiques qui ont le vent en poupe seraient la Ligue du Nord et Frères d'Italie, une organisation d'extrême droite.

Néanmoins, le spécialiste table également sur un succès du Mouvement 5 étoiles. "Je pense qu'ils vont progresser par rapport à 2013, où ils étaient déjà le premier parti politique italien", ajoute Marc Lazar. À moins que l'abstention ne soit en tête du scrutin ? Pour l'historien, il s'agit de "la grande inconnue" mais elle devrait encore progresser. 20% des Italiens s'étaient abstenus en 2008, et 25% en 2013.